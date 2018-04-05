Пятое место по количеству авто принадлежит Новосибирску

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выявили пятерку городов с наибольшим парком легковых автомобилей.

В рейтинге по количеству легковых автомобилей сюрпризов нет — лидирует Москва, причем с ошеломительным отрывом — здесь зарегистрировано более 3,7 млн машин.

В Петербурге их в два раза меньше — около 1,7 млн. Третьим городом по количеству автомобилей оказался Екатеринбург (451 тыс. легковых машин), четвертым — Новосибирск, а замыкает пятерку лидеров Самара.





Наименее загруженным автомобилями городом оказалась Пермь, где зарегистрировано около 250 тыс. машин — в 15 раз меньше, чем в Москве.

Как сообщал Сиб.фм, Новосибирск входит в число городов с самым простым обслуживанием автомобиля.