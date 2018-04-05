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Рабочая группа одобрила новые параметры «мусорной» концессии в Новосибирской области

 5 апреля, 12:16
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Рабочая группа одобрила новые параметры «мусорной» концессии в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Общественники, эксперты и представители правительства Новосибирской области договорились об основных параметрах новой концессии по созданию объектов обращения с отходами.

4 апреля прошло очередное заседание рабочей группы по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов в Новосибирской области. На совещании рассмотрели вопросы о выборе земельных участков для размещения данных объектов. В итоге было решено согласовывать выбор территории для размещения с местными жителями.

Также на заседании обсудили параметры технического задания концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами.

«Согласно принятым членами рабочей группы основным параметрам техзадания нового концессионного соглашения, его срок составит 25 лет, что соответствует сроку эксплуатации оборудования. На первом этапе реализации соглашения планируется построить два мусоросортировочных комплекса, общий объём инвестиций — 4,3 млрд рублей», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус отметила, что для выработки решений по параметрам нового концессионного соглашения представители исполнительной власти, депутатского корпуса, общественности провели большую совместную работу.

«Очень важно, что в нашей рабочей группе принимали участие экономисты, экологи, общественники. Именно в такой работе, когда представлены разные точки зрения, делается масса дополнительных расчётов, можно прийти к единому мнению. Надеюсь, что мы пришли к максимально эффективным выводам», — сказала Наталья Пинус

Врио первого заместителя председателя регионального правительства Владимир Знатков подчеркнул, что все вопросы, касающиеся размещения объектов твёрдых коммунальных отходов, должны согласовываться с общественностью.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы отрасль работала на потребителя. Поэтому мы обязательно должны выходить к людям с альтернативными предложениями и согласовывать наши действия с общественностью», — сообщил Владимир Знатков.

Напомним, в декабре 2017 года новосибирские общественники требовали изменить федеральный закон о концессиях.

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