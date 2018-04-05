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Сдавшие кровь и пластиковые крышки новосибирцы помогут делом

 5 апреля, 16:08
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Сдавшие кровь и пластиковые крышки новосибирцы помогут делом
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске в 48-й раз пройдёт традиционная городская добровольческая донорская акция «Помоги делом!»

12 апреля с 9 до 12 часов на площади имени Ленина будет работать мобильный пункт сдачи крови в рамках городской донорской акции «Помоги делом!» Любой желающий сможет помочь людям, нуждающимся в переливании крови. Также там пройдёт акция по сбору пластиковых крышек и использованных батареек для их последующей утилизации.

Организаторы: Новосибирская Ассоциация детских объединений при поддержке комитета по делам молодёжи и управления общественных связей мэрии города Новосибирска, ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови».

«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области, не перенёсший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не имеющий гипертонической болезни», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Для забора крови используется одноразовый медицинский инструментарий, поэтому инфицирование во время кроводачи исключено. Обследование каждого будущего донора будут проводить квалифицированные врачи Новосибирского центра крови.

Напомним, в апреле новосибирская художница организовала приём бывшего в употреблении пластика.

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