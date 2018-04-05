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Московского священника отправят под надзор за «Мурку» в храме

 5 апреля, 03:26
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Московского священника отправят под надзор за «Мурку» в храме
фото с сайта pixabay.com.

Священнослужитель, спевший песню «Мурка» в трапезной московского храма, должен отправиться в Тираспольскую епархию под наблюдение архиерея, сообщил ТАСС пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку». Событие произошло в трапезной московского храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

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