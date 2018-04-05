Московского священника отправят под надзор за «Мурку» в храме

Священнослужитель, спевший песню «Мурка» в трапезной московского храма, должен отправиться в Тираспольскую епархию под наблюдение архиерея, сообщил ТАСС пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку». Событие произошло в трапезной московского храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.