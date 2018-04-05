Тепло, южный ветер и мокрый снег заглянут в Новосибирскую область

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Новосибирскую область ожидает потепление, но Пасху горожане проведут под снег с дождём.

Пресс-служба Западно-Сибирского гидрометцентра дала предварительный прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирской области. 6 апреля ночью ожидается температура −4...-6 градусов, днём +5...+7, ветер южный, 3-8 метров в секунду. На небе небольшая облачность без осадков.



На 7 апреля ожидается −1...+1 градусов ночью и +4...+6 днём. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13. Ночью без осадков, а днём в отдельных районах пройдёт небольшой дождь.



8 апреля прогнозируют температуру −1... −3 градуса ночью и +4... +6 днём. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.



«В некоторых районах будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём в черте города ожидается снег с дождём», — рассказали в пресс-службе гидрометцентра.



Напомним, в конце марта МЧС предупредило, что в Новосибирской области резко ухудшится погода, в связи с чем вероятны коммунальные аварии и ДТП.