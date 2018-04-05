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Топ-5 событий среды — Сиб.фм

 5 апреля, 00:01
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Топ-5 событий среды &mdash; Сиб.фм
фото из паблика «МОНСТРАЦИЯ» в соцсети «ВКонтакте»

Лоскутов позвал Локтя на новосибирскую «Монстрацию», в Первомайке отбушевала банда подростков, а правительство Новосибирской области покинул врио главы агросектора: всё, чем Сиб.фм запомнилась среда, 4 апреля.

ОХРАНА, ПРИГОТОВИТЬСЯ

За пожар в «Зимней вишне» будет отвечать ещё и Росгвардия. По словам начальника ГУ лицензионно-разрешительной работы и госконтроля ведомства Леонида Веденова, нарушения охраны должна была выявить первая же проверка. Что ж, тотальный контроль ожидает весь кузбасский рынок услуг по обеспечению безопасности.

В КРОВИ ВИДНЕЕ

Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для нетрезвых водителей. В нём президент уточнил, что пьяным водителя будут признавать по содержанию спирта не в воздухе, который выдыхает подозреваемый, а в его крови. Спирта в жидкости жизни должно быть сконцентрировано не больше 0,3 грамма. Закон не проведёшь.

ГО НЕИСТОВО ШЕРИТЬ

Артём Лоскутов проинформировал мэра о монстрации. Точнее, поставил перед фактом: что будет, где будет и что нужно. Даже котика пририсовал.

«Открытка мэру Новосибирска отправлена сегодня через интернет-приёмную, запилен ивент, го неистово шерить, добавляться и крокодить», — гласит подпись к открытке, размещённой в группе «Монстрация 2018» в сети «ВКонтакте».

БАНДА С НАШЕГО ДВОРА

Подростки в Первомайском районе Новосибирска запинали 43-летнюю женщину. Ради телефона за 500 рублей. Сбили с ног, избили, забрали телефон, оттащили к гаражам и разошлись. Пострадавшая умерла от побоев. Подростки пойдут под суд: перед тем, как убить жительницу Новосибирска, они ограбили ещё нескольких женщин.

И ВЫ, ПРОНЬКИН?

Отставки у региональных чиновников в данное время в тренде. Свежее заявление «по собственному» написал врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин. Причины и следствия — тайна.

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