4 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
57,76
70,96

За избиение сотрудника колонии новосибирский осуждённый может получить новый срок

 5 апреля, 13:37
были упомянуты
подходящие темы
За избиение сотрудника колонии новосибирский осуждённый может получить новый срок
фото с сайта globallookpress.com

19-летний осуждённый не хотел покидать помещение штрафного изолятора и проходить досмотр, поэтому он оскорбил и нанёс побои старшему прапорщику внутренней службы.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение ранее осуждённого и отбывающего наказание в местах лишения свободы 19-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений по статьям «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и применение насилия, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с выполнением им своих служебных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти при выполнении им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, утром 7 марта 19-летний осуждённый сидел в помещении штрафного изолятора. Требования старшего прапорщика внутренней службы вернуться к своей камере и пройти досмотр вызвали у обвиняемого недовольство. Он обругал сотрудника в присутствии посторонних нецензурной бранью.

«Кроме того, злоумышленник нанёс госслужащему ладонью правой руки удар в подбородок и, обхватив правой рукой шею, зафиксировал сотрудника ФСИН, чтобы тот не смог пресечь его противоправные действия», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Также осуждённый оторвал шеврон с форменной куртки. Обвиняемый свою вину не признаёт.

Напомним, в феврале фигурантом уголовного дела стал сотрудник ФСИН за продажу амфетамина в колонии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.

Угроза изнутри

 2 марта, 12:58 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
«Я ничего не знаю, я просто указана как гендиректор в документах, а бизнесом занимается мой муж/сын/отец». Почему не стоит так отвечать налоговой, объясняет специально для Сиб.фм в своей новой колонке Виталий Ветров.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.