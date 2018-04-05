За избиение сотрудника колонии новосибирский осуждённый может получить новый срок

19-летний осуждённый не хотел покидать помещение штрафного изолятора и проходить досмотр, поэтому он оскорбил и нанёс побои старшему прапорщику внутренней службы.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение ранее осуждённого и отбывающего наказание в местах лишения свободы 19-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений по статьям «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и применение насилия, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с выполнением им своих служебных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти при выполнении им своих должностных обязанностей».



По версии следствия, утром 7 марта 19-летний осуждённый сидел в помещении штрафного изолятора. Требования старшего прапорщика внутренней службы вернуться к своей камере и пройти досмотр вызвали у обвиняемого недовольство. Он обругал сотрудника в присутствии посторонних нецензурной бранью.



«Кроме того, злоумышленник нанёс госслужащему ладонью правой руки удар в подбородок и, обхватив правой рукой шею, зафиксировал сотрудника ФСИН, чтобы тот не смог пресечь его противоправные действия», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



Также осуждённый оторвал шеврон с форменной куртки. Обвиняемый свою вину не признаёт.

Напомним, в феврале фигурантом уголовного дела стал сотрудник ФСИН за продажу амфетамина в колонии.