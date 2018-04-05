Жители Новосибирска оплатят заботу нянь в больницах одним рабочим днём

11 апреля все неравнодушные жители России смогут сформировать зарплатный фонд для больничных нянь из стоимости часов своей работы.

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» предлагает перечислить стоимость нескольких своих рабочих часов для зарплат няням, которые ухаживают за детьми из детских домов в больницах.

«Час работы няни стоит всего 140 рублей. Но её забота делает жизнь малышей в больнице веселее и комфортнее, и вместо белого потолка они смогут изучать мир», — говорится в сообщении на сайте фонда.

У работников стационаров нет возможности заботиться о каждом ребёнке — баюкать, рассказывать сказки и успокаивать после болезненных уколов. Малыши чувствуют себя брошенными, перестают плакать, потому что на крики никто не реагирует. Дети замыкаются в себе ещё младенцами и рискуют вырасти эмоционально и психически неуравновешенными.

Другое дело, когда рядом с каждым маленьким пациентом будет заботливая няня, которая поможет ему пережить недели в больнице и покажет, что он не один.

В день акции на её сайте будут работать специальный калькулятор и форма, которые помогут рассчитать стоимость часов работы и перечислить сумму в благотворительный фонд «Солнечный город».

Для того, чтобы дети из Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Томска и Уфы не оставались в больницах одни, нужно 8 млн рублей.

Проект ежегодно поддерживают ведущий Тимур Родригез, актёр Михаил Богдасаров, создатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов и многие известные жители Новосибирска.

Напомним, в 2016 году пожертвований жителей Новосибирска хватило на 9,8 часа работы больничных нянь.