Американцы ввели новые санкции против россиян

Американская администрация приняла решение расширить санкционные списки по России за целый ряд сделанных Москвой в последнее время шагов на мировой арене, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступила 6 апреля на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

Власти США внесли в санкционный список ряд российских должностных лиц, в том числе секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, главу МВД Владимира Колокольцева, руководителя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева и главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом говорится в опубликованном сообщении американского Минфина.

Соединённые Штаты вводят санкции в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В чёрный список американского Минфина попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг.

Активы всех 26 лиц из РФ и 15 различных организаций, попавших под американские санкции, на территории под юрисдикцией США, при наличии таковых, подлежат аресту, американцам отныне запрещено заключать с ними какие-либо сделки, говорится в пояснении, распространённом Минфином США.

Напомним, что в январе США озвучили имя полпреда президента в СФО Сергея Меняйло в числе других персон в «кремлёвском докладе» Фигуранты документа «с высокой вероятностью подпадут под персональные санкции».