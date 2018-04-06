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Андрей Травников презентовал программу «Технопрома»

 6 апреля, 14:22
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Андрей Травников презентовал программу «Технопрома»
фото с сайта pixabay.com

Врио губернатора Новосибирской области представил программу форума «Технопром-2018» — заседание оргкомитета прошло в Москве.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, очередной форум пройдёт с 29 августа по 1 сентября. Его главная тема — «Делай в России: приоритеты 2025».

Андрей Травников рассказал, что первый день мероприятия будет посвящён образованию. В мероприятиях форума примут участие школьники, учителя, студенты, молодые учёные и предприниматели — их ждут лекции, мастер-классы, обучающие игры и олимпиады. Партнёрами выступят Академия наук, Росатом, Ростех, Российская венчурная компания и другие организации.

Второй и третий день будут традиционно посвящены традиционным дискуссионным мероприятиям деловой программы форума. В последний день будут проведены популяризирующие науку культурные и спортивные мероприятия.

Оргкомитет возглавляет зампредседателя правительства страны Дмитрий Рогозин. Форум будет посвящен трём взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научно-технологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной промышленной политики, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в апреле врио губернатора Андрей Травников предложил студотрядам поработать на реконструкции Михайловской набережной.

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