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Aviasales поможет найти последние дешёвые авиабилеты на майские праздники

 6 апреля, 17:55
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Aviasales поможет найти последние дешёвые авиабилеты на майские праздники
фото из аккаунта Aviasales в сети Instagram

Дешёвые авиабилеты на долгие майские выходные разлетаются, как горячие пирожки; между тем, чем ближе праздники, тем больше чек; аналитики Aviasales рекомендуют поскорее забронировать места на рейс.

Бюджетные авиабилеты в преддверии майских праздников раскупают очень быстро — это факт. А становятся дешёвыми они за три-четыре недели перед выходными. В 2017 году стоимость авиабилетов в начале апреля была на 20 % ниже, чем в конце. Чтобы сэкономить на перелёте, нужно определиться с направлением и купить билеты сейчас. На следующей неделе их может уже не быть.

В России на праздник Весны и Труда, а также День Победы традиционно становятся популярными Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург и Калининград. При этом средний чек на рейсы в эти города из Москвы вырос на 24 %.

В поиске Aviasales можно найти последние выгодные варианты и улететь за 5,6 тысячи рублей в Сочи, за 5,7 тысячи рублей в Калининград и за 6 тысяч рублей в Крым.

Опытные путешественники за границу сэкономили «на май» 24 % ещё в январе. В апреле выгода будет только 11 %. К тому же чек на международные рейсы также вырос на 50 %, до 29,3 тысячи рублей.

«В топ-5 зарубежных маршрутов вошли Париж, Тбилиси, Стамбул, Прага и Ереван. Средний чек снизился только в Париж — на 20 %, до 29,6 тысячи рублей. По остальным направлениям чек вырос на 35 %. Из самых доступных вариантов на данный момент эксперты выделяют перелёты из Москвы в Кёльн от 9,9 тысячи рублей, в Ригу от 13,1 тысячи рублей и Братиславу от 11,1 тысячи рублей», — сообщили представители сервиса.

В 2018 году к лидерам роста бронирования добавились Баку и Дубай. Рейсы до Баку жители России стали бронировать в три раза больше — спасибо бюджетному перевозчику Buta Airways, — а популярность Дубая возросла после отмены виз для россиян.

Чтобы не запутаться в направлениях и правильно соотнести свои возможности и желания, эксперты советуют обратиться к опциям Aviasales. Можно установить бота аномально низких цен в любой мессенджер и задать даты, направления и бюджет. Бот пришлёт подходящие варианты, как только найдёт.

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