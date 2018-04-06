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Автоблогеров «Гараж54» обыскали и допросили

 6 апреля, 15:24
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Автоблогеров «Гараж54» обыскали и допросили
стоп-кадр из сюжета «„Захват“ канала ГАРАЖ 54!»

Люди в масках ворвались на СТО, где популярные ютуберы проводят автоэксперименты, прямо во время съёмок очередного сюжета для 8 канала.

Находящиеся в гараже сотрудники станции за пару секунд были уложены лицом в пол и на капоты машин. Но опытный видеооператор не выключил по требованию камеру, ему удалось снять эксклюзивные кадры.

Объект, за которым пришли люди в форме — Влад Барашенков, ведущий ютьюб-канала «Гараж54», — был выведен в отдельную комнату для допроса. Затем «силовики» допросили ведущую телеканала Нину Ильину.

«Всё было настолько по-настоящему, что мне было легко изобразить страх. Все, кроме Влада, знали про розыгрыш. Но когда эти маски-шоу начались, так стремительно, с напором... даже посвящённые ребята растерялись. Отлично сыграли. Влад поверил», — рассказывает журналист Нина Ильина.

Первоапрельский розыгрыш получился максимально реалистичным. Никто из участников съёмок не пострадал, и все остались довольны.

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