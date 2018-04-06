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Депутаты просят Цивилёва поддержать выдвижение Тулеева спикером кемеровского парламента

 6 апреля, 02:07
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Депутаты просят Цивилёва поддержать выдвижение Тулеева спикером кемеровского парламента
фото Кирилла Кухмаря для ТАСС

Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилёва поддержать выдвижение бывшего руководителя региона Амана Тулеева председателем областного Совета народных депутатов, 5 апреля сообщил ТАСС.

Соответствующее письмо опубликовал в четверг на своей странице в Facebook депутат «Единой России» Антон Горелкин.

«Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. Уверены, что его многолетний опыт, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — говорится в письме.

Они отметили, что за годы нахождения Тулеева во главе области «Кузбасс стал одним из развитых индустриальных регионов России, а шахтёрский труд высоко ценится и востребован на рынке труда. Создана уникальная система социальной поддержки, которая охватывает все слои общества».

Как пояснил Горелкин, «такие же письма направили в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, муниципальные советы, депутатам облсовета и, конечно, председателю областного Совета народных депутатов Алексею Синицыну — самому перспективному кузбасскому политику». Свои подписи под документом, помимо Горелкина, поставили Евгений Косяненко, Александр Максимов, Татьяна Алексеева, Дмитрий Исламов, Владимир Мельник, Александр Фокин, Павел Федяев (все входят во фракцию «Единая Россия»).

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

3 апреля Тулееву, возглавлявшему единый список кандидатов, который выдвинула «Единая Россия» на выборы в региональное заксобрание в 2013 году, вручили вакантный мандат одного из депутатов.

Напомним, после отставки 1 апреля Аман Тулеев получил в пожизненное пользование резиденцию, также к нему приставили личного помощника.

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