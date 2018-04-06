Для 36 % новосибирцев внешность партнёра важнее характера

Исследователи «Фотостраны» выяснили, что жители Новосибирска считают наиболее важным во второй половинке.

900 респондентов из Новосибирска опросили исследователи развлекательной соцсети «Фотострана». Как оказалось, 47 % опрошенных считают, что характер — это главное в партнёре.



«Важнее, конечно, характер, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица благодаря медицине можно исправить», — поделился мнением респондент Георгий.



Для 36 % жителей Новосибирска всё-таки красота второй половинки важнее личностных качеств.



«Хочется, чтобы рядом был симпатичный молодой человек, а с характером можно и свыкнуться», — рассказала исследователям Елена.



Оставшиеся 17 % так и не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё — от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.



Напомним, исследования «Зарплаты.ру» показали, что каждый третий житель Новосибирска шутит над коллегами.