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Для 36 % новосибирцев внешность партнёра важнее характера

 6 апреля, 06:45
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Для 36 % новосибирцев внешность партнёра важнее характера
фото с сайта pixabay.com

Исследователи «Фотостраны» выяснили, что жители Новосибирска считают наиболее важным во второй половинке.

900 респондентов из Новосибирска опросили исследователи развлекательной соцсети «Фотострана». Как оказалось, 47 % опрошенных считают, что характер — это главное в партнёре.

«Важнее, конечно, характер, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица благодаря медицине можно исправить», — поделился мнением респондент Георгий.

Для 36 % жителей Новосибирска всё-таки красота второй половинки важнее личностных качеств.

«Хочется, чтобы рядом был симпатичный молодой человек, а с характером можно и свыкнуться», — рассказала исследователям Елена.

Оставшиеся 17 % так и не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё — от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.

Напомним, исследования «Зарплаты.ру» показали, что каждый третий житель Новосибирска шутит над коллегами.

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