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Лоскутова позвали в оргкомитет первомайского праздника

 6 апреля, 07:15
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Лоскутова позвали в оргкомитет первомайского праздника
фото со страницы анны терешковой в сети facebook и группы «монстрация» в сети «вконтакте»

Мэрия Новосибирска отправила организатору «Монстрации» ответное письмо: муниципалитет зовёт Лоскутова на заседание.

Как уже рассказывал Сиб.фм, организатор ежегодной «Монстрации» Артём Лоскутов 3 апреля отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю картинку с уведомлением о маршруте и порядке проведения шествия 1 мая. Электронная открытка была отправлена на адрес интернет-приёмной муниципалитета.

Ответ от мэрии последовал 5 апреля: глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова разместила письмо Лоскутову на своей странице в сети Facebook.

В письме, напечатанном на бланке департамента, содержится предложение Лоскутову или его представителям войти в оргкомитет «молодёжного культурно-массового мероприятия, посвящённого Празднику Весны и Труда».



Как следует из послания, департамент и комитет по делам молодёжи мэрии уже начали подготовку к уличному мероприятию.

На вопрос одного из подписчиков, разрешит ли мэрия провести «Монстрацию», в том виде, как о ней говорится в посланной Лоскутовым заявке, Анна Терешкова ответила коротко: «Это не уведомление».

В то же время Артём Лоскутов в группе «Монстрация 2018» назвал своё уведомление «официальным».

Напомним, в октябре 2017 года Артём Лоскутов добился обжалования наложенного на него пять лет назад денежного штрафа.

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