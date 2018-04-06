Лоскутова позвали в оргкомитет первомайского праздника

Мэрия Новосибирска отправила организатору «Монстрации» ответное письмо: муниципалитет зовёт Лоскутова на заседание.

Как уже рассказывал Сиб.фм, организатор ежегодной «Монстрации» Артём Лоскутов 3 апреля отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю картинку с уведомлением о маршруте и порядке проведения шествия 1 мая. Электронная открытка была отправлена на адрес интернет-приёмной муниципалитета.



Ответ от мэрии последовал 5 апреля: глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова разместила письмо Лоскутову на своей странице в сети Facebook.



В письме, напечатанном на бланке департамента, содержится предложение Лоскутову или его представителям войти в оргкомитет «молодёжного культурно-массового мероприятия, посвящённого Празднику Весны и Труда».





Как следует из послания, департамент и комитет по делам молодёжи мэрии уже начали подготовку к уличному мероприятию.



На вопрос одного из подписчиков, разрешит ли мэрия провести «Монстрацию», в том виде, как о ней говорится в посланной Лоскутовым заявке, Анна Терешкова ответила коротко: «Это не уведомление».



В то же время Артём Лоскутов в группе «Монстрация 2018» назвал своё уведомление «официальным».



Напомним, в октябре 2017 года Артём Лоскутов добился обжалования наложенного на него пять лет назад денежного штрафа.