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Мося впервые показала своих любознательных детёнышей в Новосибирском зоопарке

 6 апреля, 13:57
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Мося впервые показала своих любознательных детёнышей в Новосибирском зоопарке
фото из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

Росомаха, живущая в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, впервые вывела на ночную прогулку своих малышей — двоих самцов и самку.

Три детёныша росомахи по имени Мося из Новосибирского зоопарка появились на свет в конце января. В течение двух месяцев они находились в укрытии под постоянным присмотром мамы. Теперь же они наконец-то решились на свою первую прогулку ночью.

«Это объясняется особенностями развития детёнышей данного вида. Рождаются росомахи крохотными и беспомощными. Вес новорождённого составляет всего 85-95 граммов. К месяцу малыш весит уже 1,3 килограмма, но он ещё не готов к прогулкам, к уличным перепадам температур. Когда детёнышам исполняется два месяца, у них начинается новый период жизни. Окрепшим и энергичным малышам мама разрешает выйти на улицу», — сообщила пресс-служба зоопарка в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Биологи уже осмотрели малышей и определили их пол и вес — это два самца и самка весом примерно по 2,5 килограмма. Сотрудники отмечают, что детёныши очень любознательные и активные, но маму при этом слушаются. Росомахи — прекрасные матери.

«В Новосибирском зоопарке за 40 лет не было ни одного случая, когда самка отказалась бы заботиться о детёнышах. Для самки Моси это третье потомство, и она безупречно исполняет свои материнские обязанности. В первый месяц жизни своих детей она позволяла себе покидать домик не более чем на несколько минут. Даже за кормом выходила не сразу, а дожидалась, пока сотрудники зоопарка уйдут подальше, потом выбегала, забирала еду и уносила её в укрытие», — рассказала заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольга Шило.

Поначалу маленькие росомахи гуляют только в ночное и вечернее время. Но уже скоро они осмелятся выйти и днём, показав себя посетителям.

В Новосибирском зоологическом парке росомахи размножаются с 1979 года. Местные биологи первыми в мире описали новорождённых росомах. В мире очень мало зоопарков, где содержат данный вид и занимаются его размножением.

Напомним, в апреле Новосибирский зоопарк запустил онлайн-продажу билетов.

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