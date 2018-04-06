На набережной в Новосибирске фан-зоны не будет

Посмотреть трансляцию чемпионата мира по футболу — 2018 на Михайловской набережной в Новосибирске будет можно, однако официальными фан-зонами будут другие места.

В Новосибирске не пройдёт ни одного матча ЧМ. Однако фан-зоны как одному из самых больших городов в России ему необходимы. Только в изобилии таких площадок болельщикам предоставить не получится. Потому что для создания фан-зоны нужно выполнить серьёзные технические требования и организовать антитеррористическую безопасность. Высокий статус объект должен получить через согласования с рядом международных организаций, в том числе FIFA.

На рабочем совещании, которое 21 марта провёл вице-губернатор Сергей Нелюбов с представителями мэрии Новосибирска и регионального департамента физкультуры и спорта, было принято решение не включать Михайловскую набережную в список готовящихся фан-зон.

«Мы рекомендовали для создания фан-зон две площадки — ЛДС „Сибирь“ и центр спортивной подготовки „Заря“. Сегодня они самые подготовленные для этого», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анна Терешкова.

Стать официальной фан-зоной Михайловская набережная сможет после завершения всех работ по её реконструкции. Но открытие Чемпионата мира по футболу — 2018 жители Новосибирска всё же смогут увидеть и отметить на Михайловской набережной14 июня.

«На набережной будут установлены сцена и экран. И трансляции будут проводиться. На время проведения чемпионата набережная станет такой, неофициальной, площадкой, где можно будет посмотреть трансляции матча», — добавила Анна Терешкова.

Посмотреть матчи на большом экране можно будет по старинке, расположившись на траве, или занять места на сидениях, которые оборудовали в ходе реконструкции.

Напомним, 24 марта Анатолий Локоть запустил часы обратного отсчёта до Чемпионата мира по футболу — 2018 на Театральной площади в Новосибирске.