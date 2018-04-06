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Новосибирск попал в топ-7 самых дорогих городов России

 6 апреля, 11:30
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Новосибирск попал в топ-7 самых дорогих городов России
фото с сайта pixabay.com

По стоимости жизни Новосибирск оказался одним из самых невыгодных городов в Сибири, дороже его только Красноярск.

Сайт бесплатных объявлений «Авито» и РБК представили результаты расчёта «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России.

«Индекс благосостояния» показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни.

«Основой для исследования послужили объявления о продаже товаров и услуг на „Авито“. Расчёт произведен по 31 товарной категории», — сообщили исследователи «Авито».

По итогам 2017 года уровень цен в Новосибирске снизился, но оказался выше среднего. Столица Сибири замкнула топ-7 дорогих городов: значение индекса в городе составило 115 пунктов. Это на 15 пунктов выше среднего показателя по другим участникам. За 2017 год стоимость жизни в Новосибирске уменьшилась на один пункт.

В целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась — в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле (-6), Воронеже (-6) и Перми (-5). Максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). В Иркутске и Омске значение индекса осталось на уровне прошлого года. Топ дорогих городов, как и в 2016 году, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а самые дешёвыми для жизни оказались Ульяновск
и Оренбург.

Напомним, в апреле исследование «Фотостраны» показало, что для 36 % новосибирцев внешность партнёра важнее характера.

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