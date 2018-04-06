Роскомнадзор хочет заблокировать Telegram через суд

фото из группы Telegram в соцсети «ВКонтакте»

Администрация мессенджера не предоставила ключи шифрования по требованию Роскомнадзора; ведомство обратилось в суд с иском об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram.

20 марта Роскомнадзор потребовал администрацию мессенджера Telegram в течение 15 дней предоставить ключи шифрования пользовательских сообщений. По словам представителей надзорного органа, данные необходимы ФСБ для доступа к сообщениям предполагаемых организаторов теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

Тогда же основатель Telegram Павел Дуров сообщил на сайте сервиса, что своих пользователей он не выдаст.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь», — написал Дуров.

Дуров слово сдержал, и 6 апреля не получивший ключи Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы.

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 1 марта жители Москвы, возмущённые попытками ФСБ добраться до личных переписок, коллективно подали на ведомство в суд.