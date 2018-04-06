Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад, отметив, что с каждым днём ей становится всё лучше, 5 апреля сообщил ТАСС.

Заявление в четверг 5 апреля от имени Юлии Скрипаль распространил Скотленд-Ярд.

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днём», — сказала Скрипаль.

Скрипаль назвала «сбивающим с толку» эпизод в Солсбери и попросила «уважать её личную жизнь и жизнь её семьи» в период выздоровления.

Юлия поблагодарила всех за проявленный интерес и направленные ей добрые пожелания.

«Мне нужно поблагодарить многих людей за своё выздоровление, особенно мне хотелось бы отметить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец оказались недееспособны. Кроме того, я бы хотела поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», — добавила она.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счёт, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

