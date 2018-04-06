1 балла
-4 °C
Курс ЦБ:
57,58
70,59

Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

 6 апреля, 03:27
подходящие темы
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
фото EPA/LUKAS COCH

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад, отметив, что с каждым днём ей становится всё лучше, 5 апреля сообщил ТАСС.

Заявление в четверг 5 апреля от имени Юлии Скрипаль распространил Скотленд-Ярд.

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днём», — сказала Скрипаль.

Скрипаль назвала «сбивающим с толку» эпизод в Солсбери и попросила «уважать её личную жизнь и жизнь её семьи» в период выздоровления.

Юлия поблагодарила всех за проявленный интерес и направленные ей добрые пожелания.

«Мне нужно поблагодарить многих людей за своё выздоровление, особенно мне хотелось бы отметить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец оказались недееспособны. Кроме того, я бы хотела поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», — добавила она.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счёт, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 марта, 12:01 • репортаж

Прощание с «Глюк ауф!»

Корреспондент Сиб.фм стал участником пресс-тура «Трансформация угольных регионов». Мы запускаем серию материалов по его следам и начинаем с рассказа о значимости проблемы угольных регионов и о том, почему она обсуждалась именно на территории Германии.
 20 февраля, 14:40 • интервью

Самое трудное — поиск общего языка

Закончить ФМШ и НГУ, получить степень MBA в бизнес-школе INSEAD и устроиться на работу в Amazon.com — корреспондент Сиб.фм беседует с Марией Лещёвой о её истории успеха.

Зима, уходи

 12 февраля, 12:27 • колонка
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.