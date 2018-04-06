Совфед предлагает функции контроля за пожарной безопасностью отдать одному ведомству

Совет Федерации предложит правительству РФ ввести в России обязательное противопожарное страхование после трагедии в Кемерове, а также передать одному ведомству надзорные функции за соблюдением безопасности в местах массового скопления людей — как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации таких зданий. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По его словам, соответствующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство страны будут направлены в правительство России в ближайшее время, после чего будет приниматься решение о внесении сенаторами соответствующих законодательных инициатив.

«Мы будем предлагать правительству, пока не закончено следствие, посмотреть на следующие вопросы. Первое: о необходимости введения противопожарного страхования, о котором мы говорим уже 10 лет. Также мы говорим о том, что негативно сказывается на вопросах обеспечения пожарной безопасности разделение надзора в период проектирования и строительства зданий, которое с 2006 года поручено Минстрою РФ, и в период эксплуатации зданий (надзорные функции на этом этапе принадлежат МЧС)», — сказал Серебренников по итогам совещания рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов надзорной и контрольной деятельности в области пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Сенатор считает, что надзорные функции должны быть у одного ведомства: начиная с проектирования и в период эксплуатации зданий, чтобы ведомства «не переваливали ответственность друг на друга». Он отметил, что правительство может решить, кому будут переданы эти полномочия, однако, по его мнению, контролем должно заниматься МЧС.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта унёс жизни 64 человек.