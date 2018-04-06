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Топ-5 событий четверга — Сиб.фм

 6 апреля, 00:01
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Топ-5 событий четверга &mdash; Сиб.фм
фото с сайта pixabay.com

Бронзового Путина продают за сумму с пятью нулями, на Тотальном диктанте планируется прецедент, а у жителей Новосибирска есть шанс приобщиться к современному искусству: всё, чем Сиб.фм запомнился чистый четверг, 5 апреля.

МОНУМЕНТАЛЬНО

Продавец Станислав выставил на «Авито» бюст президента России Владимира Путина. Цена нешуточная: полмиллиона рублей. Цена бронзового изваяния может быть оправдана, пожалуй, только статусами изображённого и скульптора — члена Союза художников России. У него, кстати, на том же «Авито» можно купить медаль со Стивом Джобсом из гипса.

Я ВСЕГДА БУДУ ПРОТИВ

Бунтарь, он и за решёткой бунтарь. Осуждённый за оскорбление представителя власти 19-летний парень показал свой нрав и в другой системе. Проведя в штрафном изоляторе некоторое время (а туда тоже просто так не попадают), молодой человек отказался его покидать, когда пришло время, а ещё обругал и несколько раз стукнул старшего прапорщика внутренней службы. Ждать ему нового срока.

КУЛИЧИ. ДОРОГО

Пекари — тоже бизнесмены. Поэтому к Пасхе они честно поднимают цены на выпечку куличей. Аналитики «Юлы» выяснили, что меньше всего денег возьмут за кулич в Волгограде — 109 рублей, а дороже всего ценят свой труд кондитеры в Сочи — 500 рублей за кулич. Но больше всех отличились мастера в Новосибирске: приготовят пасхальный кекс с маком, цукатами, семечками, шоколадом и другими начинками. Но и возьмут за изыски до 1,6 тысячи рублей.

АЛИСА ДИКТУЕТ

В 2018 году столицу Тотального диктанта перенесли во Владивосток, там его текст прочитает автор Гузель Яхина. На родине акции, в НГУ, состоится кое-что даже интереснее: текст впервые прочтёт голосовой помощник Яндекса Алиса. Эта девушка уже не раз показала, что остра на язык, так что она справится, сомнений нет.

КАТИТЕ ВАШИ КРЫШКИ

Крышки от бутылок, канистры, флаконы от шампуня очень пригодятся одной новосибирской художнице. Маяна Насыбуллова задумала создать серию пластиковых скульптур для московской выставки «Пустые оболочки». Каждую ненужную пластиковую штуку можно будет увидеть в произведениях искусства. Интересно?

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