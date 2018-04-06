Владимир Путин предложил новому главе Кузбасса повысить зарплаты жителям региона

Президент России обсудил с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым основные проблемы региона и пути их решения, а также работу по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с новым врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Отдельно врио главы проинформировал о работе по оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Диалог их общения опубликован на сайте Кремля.



«Вам привелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, в критической ситуации. Но это должно вас настроить на эффективную работу, и даже, я бы сказал так, мобилизовать все ваши положительные качества, а у вас их достаточно», — обратился Владимир Путин к Сергею Цивилёву.



Врио главы Кемеровской области сказал на встрече, что главный потенциал региона — это люди. И на данный момент правительство занимается тем, чтобы такая трагедия, как пожар в ТЦ «Зимняя вишня», никогда не повторилась.

«Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьёй, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии», — сказал Сергей Цивилёв.



Во время встречи глава страны обратил внимание на необходимость стимулирования роста зарплат.



«Люди работают очень напряжённо. Но и это ещё одна проблема — уровень доходов населения пока, мягко говоря, очень скромный», — сообщил Владимир Путин.



Он отметил, что нужно сделать всё, чтобы побудить участников экономической деятельности и администрацию к постепенному повышению уровня заработной платы в социальной и экономической сферах. По его словам, это нужно сделать «экономическими, рыночными» методами.

Также президент считает необходимым обратить внимание в Кемеровской области на решение социальных вопросов.



«Один из них — я знаю, что вы собираетесь этот вопрос поднять — это расселение аварийного жилья. Мы этим вопросом занимаемся, занимаемся постоянно, к сожалению, не такими быстрыми темпами как бы хотелось», — прокомментировал Владимир Путин.



Глава страны отметил, за предыдущие два года на эти цели из федерального бюджета направлено в Кемерово 1,6 миллиарда рублей, расселена примерно 901 семья, но потребности гораздо больше.



Следующей важной темой он назвал здравоохранение, в частности растущие проблемы с инфекционными заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Президент сообщил, что сформулирует соответствующее поручение и направит его в Министерство здравоохранения.

Также Владимир Путин обратил внимание на дорожную сеть Кемерова: плотность дорог в городе выше, чем по всей стране. Он призвал врио губернатора уделить время и теме моногородов, одной из проблем которых является диверсификация экономики.



Касаясь экономических вопросов региона, президент сообщил, что за 2017 год и начало 2018-го наблюдается устойчивый рост промпроизводства, показателей внешней торговли.



«Мы хотим сделать так, чтобы Кемеровская область стала процветающим регионом. Это большая площадка для того, чтобы отрабатывать современные технологии по добыче и обогащению угля, по углехимии. Действительно, потенциал у Кемеровской области огромный. Мы намерены сделать всё для того, чтобы Кемеровская область стала лидером российской экономики», — сказал Сергей Цивилёв.



Напомним, в апреле экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушёл в отставку.