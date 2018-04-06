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Внучатый племянник расправился с бабушкой из-за 200 рублей в НСО

 6 апреля, 16:49
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Внучатый племянник расправился с бабушкой из-за 200 рублей в НСО
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области за отказ занять деньги 28-летний родственник пенсионерки задушил её подушкой; ближайшие 10,5 года он проведёт в колонии строгого режима.

В суде было установлено, что вечером 28 октября 2017 года в Сузунском районе Новосибирской области 28-летний Сергей Южанин, будучи подшофе, пришёл в гости к 87-летней женщине, которая приходилась тётей его матери.

Мужчина попросил у потерпевшей в долг 200 рублей. Однако в ответ пенсионерка начала его выгонять из дома и упрекать в том, что он не работает и употребляет спиртное. В результате возникшей ссоры Сергей Южанин схватил подушку, повалил потерпевшую на пол и задушил её.

Вину в совершённом преступлении мужчина признал полностью. Сузунский районный суд признал Сергея Южанина виновным в совершении преступления по статье «Убийство».

«Суд приговорил Южанина к десяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, в апреле группа подростков в Новосибирске убила, пиная по голове, женщину ради телефона стоимостью в 500 рублей.

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