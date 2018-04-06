Потоп, тайга и утонувшие 5 млн рублей: зачем пикетировал в Новосибирске алтайский депутат

6 апреля в Новосибирске перед резиденцией полпреда президента в СФО депутат республики Алтай Айдар Кудирмеков устроил пикет; мужчина требует защитить тайгу и обратить внимание на затопление региона.

Днём около резиденции полпреда президента в СФО собрались около 50 человек: журналисты, вооружённая полиция, «зеваки» и пикетирующий при поддержке коренных жителей депутат из республики Алтай Айдар Кудирмеков. Мужчина рассказал корреспонденту Сиб.фм, к каким проблемам он таким образом хочет привлечь внимание.

Незаконная вырубка тайги

Одно из основных требований Айдара Кудирмекова — защита коренных жителей республики Алтай от преступных действий, связанных с вырубкой леса. В Чойском районе массово вырубают деревья кедровых пород. Занимается уничтожением тайги, по словам депутата, китайская компания ООО «Юйхэн», а также ООО «Агроснаб».



«Арбитражным судом республики Алтай вынесено решение, в котором постановлено о запрете вырубки, транспортировки леса, распила и продажи в Китайской Народной Республике. Действия судебных приставов в лице заместителя начальника отдела по республики Алтай Алтынай Кудановой признаны незаконными. 27 февраля 2017 года внесено прокурорское представление, по результатам которого данные граждане должны быть уволены и привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказал Айдар Кудирмеков.



Однако, по словам депутата, представление в полном объёме не исполнено.



«Лес по-прежнему вырубается, его крадут, воруют, и о полной защите мы говорить не можем», — резюмировал житель республики Алтай.

Игнорирование затопления

Второе основное требование — остановить бездействие местных властей относительно затопления в републике. По его словам, в 2018 году паводок разрушил пять мостов. Более 500 землевладений находятся под водой.



«В селе Белый Ануй местный чабан Денис Казанцев переходил на коне реку. Сильное течение сбросило его с коня, и молодой человек погиб подо льдом. Только с использованием тяжёлых тракторов местные жители сами извлекли тело погибшего из реки Ануй. Глава сельского поселения Иван Белявцев не высказал ни тени сожалений по поводу смерти Дениса Казанцева. Он буквально цинично заявил, что „хорошо, что у утопшего конь не сдох“», — рассказал депутат.



Также пострадало, например, домовладение Тамары Табаевой из села Сугаш. Дом её по-прежнему затоплен. По словам Айдара Кудирмекова, МЧС в сводке скрывает, что боле десяти домов остались затопленными.



«И помощи ни от МЧС, ни от местного самоуправления никакой не предоставлено», — отметил депутат.



Он отметил, что нет никакого информирования, а также помощи от МЧС в данной ситуации. Региональное отделение просто скрывает масштабы паводка и не объявляет в республике режим ЧС.

Депутат отметил, что существует угроза распространения инфекционных заболеваний. В минувшие 10 марта на реке Камтыт и слияния рек Сугаш образовался трёхкилометровый ледяной затор. Сначала вода прибывала медленно, но после сильного дождя скорость затопления резко увеличилась.



«В этот же день полностью затоплено пять туалетов, фекалии, моча плавает в пойме реки Сугаш и попадает в реку Катунь, ниже по течению. В зону инфекционного обсеменения попадают все сёла ниже по течению: Абай, Амур, Юстик, Усть-Кокса. Усугубляет затор повышение уровня паводковых вод, а также рассыпание шлака угольного», — рассказал Айдар Кудирмеков.



Также он отметил, что в беседе с оперативным дежурным ЕДДС Усть-Коксинского района прозвучало, что «Назарова, глава Талдинской сельской администрации, выполнила отсыпку шлаком, в нарушении экологического законодательства». А пострадавшая от затопления Тамара Табаева, заявила, что «вместо расширения русла реки, сотрудники МЧС раскопали трактором лёд у моста и всё».



«Таким образом, налицо бездействия органов исполнительной власти и МЧС РФ по фактам паводкового затопления в Республике Алтай», — резюмировал депутат.







В результате потопления, в селе Сугаш Усть-Канского района и селе Кырлык Усть-Коксинского района обрушены мосты. Они подлежат реконструкции или восстановлению, но при этом даже не числятся как повреждённые. По его словам, легковые авто весом до тонны ещё могут проехать по ним. Однако бездействие сотрудников местных ГИБДД касательно того, что по мостам проезжают огромные фуры с «ворованным лесом», которые своим весом могут их разрушить, могут привести к серьёзным проблемам.



«Посёлок Кырлык в таком случае останется полностью отрезанным, как Ленинград во время блокады. Ведь это единственный мост, который снабжает продовольствием весь Усть-Коксинский район», — рассказал депутат.

5 млн рублей — под воду

Айдар Кудирмеков рассказал ещё об одном ущербе потопа. В воде утонула инкассаторская машина, перевозившая более 5 млн рублей. Все деньги, которые везли из Центрального банка по республике Алтай в Усть-Коксинский район, при этом «пропали без вести».



«Даже по нашим современным меркам 5 млн рублей — не маленькая сумма денег. Госбанк имеет право обменять ветхие купюры. Пусть они и утопшие, но их же можно высушить, а затем передать на утилизацию», — прокомментировал депутат.



Один местный журналист рассказал ему, что перед тем, как машина утонула, из неё выпрыгнули люди. Но никто не пытался остановить авто.



«Появляется подозрение, что эти люди связаны с исчезновением денег. Эта „ГАЗель“ умышленно заехала в озеро высотой более 1,5 метра. Машина заглохла, утонула, а потом деньги пропали», — рассказал Айдар Кудирмеков.

Реакция власти

На вопрос о том, как же отреагировали представители резиденции полпредства президента СФО, Айдар Кудирмеков поначалу отвечает с иронией.



«Реакция власти была однозначная: сразу вышли четыре вооружённых полицейских, забрали у меня паспорт и пытались проверить, пьян ли я. Я прекрасно знаю, что на пикетах нельзя выпивать. Я ни разу не привлекался за нарушения правил при пикетах и общественных митингах. К согласию мы вряд ли придём», — сообщил депутат.



В скором времени, как рассказал Айдар Кудирмеков, его пригласила сотрудница общественной приёмной пройти в здание, а не стоять у входа. Принять две депутатские жалобы о нарушении законности по профилактики действий, связанных с предотвращением чрезвычайных ситуаций, у него отказались. Ему порекомендовали отправить их сразу президенту России Владимиру Путину.



Зато две другие жалобы, связанные с бездействием Верхнеобского управления и вырубкой лесов, приняли.



«Женщина в приёмной подробно расспросила, почему в селе Кырлык местное самоуправление до сих пор скрывает масштабы потопления и почему не оказана помощь пострадавшим при нём. Кроме того, невыясненной остаётся судьба 5 млн рублей затопленного бронемобиля инкассаторской машины в селе Кырлык», — подытожил Айдар Кудирмеков.



Напомним, в марте в связи с паводком был введён режим чрезвычайной ситуации в Алтайском крае.