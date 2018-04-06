Завхоз оплатила долг школьными глобусами и микроскопами в Новосибирской области

Сотрудница одной из школ города Куйбышева Новосибирской области задолжала индивидуальной предпринимательнице крупную сумму денег и расплатилась с ней товарами для учеников по муниципальным контрактам.

Суд Новосибирской области признал виновной Людмилу Сухорабову, руководителя административно-хозяйственного отдела в одной из школ города Куйбышева, в совершении преступления по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».



По версии следствия, 45-летняя завхоз Куйбышевской школы задолжала довольно крупную денежную сумму индивидуальной предпринимательнице. После января 2016 года, чтобы расплатиться перед бизнесменом, Людмила Сухорабова предложила ей оставить себе деньги, перечисленные в качестве оплаты за поставку товаров для школы по муниципальным контрактам. В список этих предметов входили глобусы, микроскопы, модели скелета человека, аптечки индивидуальной защиты, компасы и многое другое на общую сумму более 130 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель согласилась на это, и таким образом право на имущество школы перешло ей.



«Приговором Куйбышевского районного суда Людмиле Сухорабовой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области.



Напомним, в марте сотрудники ФСБ поймали чиновницу в Новосибирской области на махинациях с землёй.