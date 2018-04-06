Живодёра разыскивают за издевательства над псом в Новосибирске

Годовалому псу Грею изрезали живот, голову и воткнули нож в глаз — к счастью, собаку спасли, и теперь она находится в надёжной семье.

26 января на новостном региональном сайте появилась информация о том, что в одном из дворов Дзержинского района люди увидели собаку с ножевыми ранениями на животе, голове и под глазом. Данным фактом заинтересовалась помощница прокурора Дзержинского района Евгения Дампилова.



«Казалось, что рукоятка ножа торчала прямо из глаза собаки. Годовалый пёс Грей принадлежал семье, которая проживала в этом дворе, и был на самостоятельном выгуле. Все местные жители его знали. Со слов свидетелей, собака добрая, контактная, никогда ни на кого не кидалась», — рассказала Сиб.фм Евгения Дампилова.



Узнав о случившемся, помощница прокурора созвонилась с фондом «Варежка», который занимается лечением и дальнейшим устройством пострадавших животных. Собака, оказалось, ещё почти целые сутки бегала по двором с ножом под глазом, пока он сам не выпал. Орудие преступления так и не удалось затем найти.



В фонде Грея вылечили, наложили несколько швов. Глаз у пса чудом не пострадал: лезвие ножа прошло под ним. А затем «Варежка» устроила собаку в новую надёжную семью.



«Что касается обстоятельств преступления, никто этого не видел и ничего не знает. Очевидцы не установлены», — сообщила Евегния Дампилова.



10 марта по требованию прокурора Дзержинского района возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлёкшее его увечье». Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.



Напомним, в марте полиция Новосибирска возбудила уголовное дело по факту убийства пуделя на глазах у детей.