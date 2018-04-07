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Благодатный огонь везут в Россию

 7 апреля, 23:36
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Благодатный огонь везут в Россию
фото с сайта pixabay.com

Благодатный огонь сошёл в Великую субботу, 7 апреля 2018 года, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

«Христос Воскресе»! — «Воистину Воскресе»! — такими словами на разных языках верующие приветствовали схождение Благодатного огня.

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажёг от патриаршего огня специальную капсулу. В ней огонь будет доставлен самолётом в московский аэропорт Внуково, а затем — в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы регионов России.

Напомним, что в Новосибирске в связи с празднованием Пасхи с 23 часов 7 апреля до четырёх часов утра 8 апреля временно перекроют 10 участков дорог общего пользования.

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