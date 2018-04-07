Цыган-гадалка пойдёт под суд в Кемеровской области

Гадалка-целительница увлеклась снятием порч с жительницы кузбасского Белова до грабительских масштабов, да ещё и оказалась мужчиной.

В Белове разоблачили сомнительную цыганку-целительницу. За помощью к полицейским обратилась 32-летняя жительница города. Женщина рассказала, что в феврале 2018 года познакомилась с молодой цыганкой, которая предложила ей погадать. Дальше всё развивалось по старому сценарию: «У тебя порча, надо снимать, могу только я».

«Целительница» стала частым гостем в доме доверившейся ей женщины, консультировала её, снимала порчи. За свою «работу» цыганка исправно брала деньги, к тому же клиентка подарила ей немало бытовых предметов.

В один из таких визитов гадалка потребовала от женщины ноутбук. Когда та ей отказала, цыганка пригрозила, что наведёт на её сына смертельную порчу. В тот же момент по неприятному совпадению мальчик начал сильно кашлять, что ещё больше накалило ситуацию. Испуганная женщина отдала компьютер и поспешила в полицию. Правоохранителям удалось задержать зловещую колдунью через несколько часов.

Цыганка оказалась цыганом. И рецидивистом, к тому же. Молодой человек ранее переодевался женщиной и работал целительницей в соседнем Ленинске-Кузнецком. Будучи в образе, в декабре 2016 года он «развёл» продавца местного магазина на 40 тысяч рублей и прихватил продуктов. Тогда мошенник получил полтора года лишения свободы с испытательным сроком два года. Не дождавшись его окончания, 27-летний мужчина сорвался, переоделся и на 40 тысяч рублей наснимал порч с жительницы Белова, в чём и признался полицейским.

«В ходе следствия была собрана необходимая доказательственная база. Фигурант дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, житель Алтайского края, семьянин с двумя детьми, отправился на девять лет в колонию за то, что выручил на знакомствах с женщинами 1,6 млн рублей.