5 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
57,83
70,71

Цыган-гадалка пойдёт под суд в Кемеровской области

 7 апреля, 12:16
подходящие темы
Цыган-гадалка пойдёт под суд в Кемеровской области
фото с сайта ГУ МВД России по Кемеровской области

Гадалка-целительница увлеклась снятием порч с жительницы кузбасского Белова до грабительских масштабов, да ещё и оказалась мужчиной.

В Белове разоблачили сомнительную цыганку-целительницу. За помощью к полицейским обратилась 32-летняя жительница города. Женщина рассказала, что в феврале 2018 года познакомилась с молодой цыганкой, которая предложила ей погадать. Дальше всё развивалось по старому сценарию: «У тебя порча, надо снимать, могу только я».

«Целительница» стала частым гостем в доме доверившейся ей женщины, консультировала её, снимала порчи. За свою «работу» цыганка исправно брала деньги, к тому же клиентка подарила ей немало бытовых предметов.

В один из таких визитов гадалка потребовала от женщины ноутбук. Когда та ей отказала, цыганка пригрозила, что наведёт на её сына смертельную порчу. В тот же момент по неприятному совпадению мальчик начал сильно кашлять, что ещё больше накалило ситуацию. Испуганная женщина отдала компьютер и поспешила в полицию. Правоохранителям удалось задержать зловещую колдунью через несколько часов.

Цыганка оказалась цыганом. И рецидивистом, к тому же. Молодой человек ранее переодевался женщиной и работал целительницей в соседнем Ленинске-Кузнецком. Будучи в образе, в декабре 2016 года он «развёл» продавца местного магазина на 40 тысяч рублей и прихватил продуктов. Тогда мошенник получил полтора года лишения свободы с испытательным сроком два года. Не дождавшись его окончания, 27-летний мужчина сорвался, переоделся и на 40 тысяч рублей наснимал порч с жительницы Белова, в чём и признался полицейским.

«В ходе следствия была собрана необходимая доказательственная база. Фигурант дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, житель Алтайского края, семьянин с двумя детьми, отправился на девять лет в колонию за то, что выручил на знакомствах с женщинами 1,6 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21.12.2017, 12:41 • интервью

Год воли видать!

Дмитрий Петров — о том, как из лимонов жизни делать лимонад и почему он сегодняшний нравится себе больше, чем дотюремный.

Занимательная судебная арифметика

 1.12.2017, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 29.11.2017, 14:33 • короче

Короче: лжеволонтёры

Какие способы передачи денег нуждающимся безопасны, а при каких ваши деньги не попадут к адресату и почему не нужно верить людям с ящиками на улице.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.