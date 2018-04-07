Город в огне: четыре машины сгорели за ночь в Новосибирске

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В Октябрьском районе Новосибирска в ночь на 7 апреля сгорели четыре автомобиля; полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Субботней ночью несколько машин в Новосибирске пострадали от огня — все на соседних улицах в Октябрьском районе.

Повреждены были три иномарки и грузовая «ГАЗель», у одного из автомобилей обгорела задняя фара, остальные автомобили потребуют более серьёзного ремонта, их владельцы обратились в полицию.

«Сотрудники полиции выезжали на все вызовы, осматривали места происшествий. По всем фактам обращений начаты доследственные проверки», — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Антон Сурнин.

Автовладельцы уверены, что все машины специально подожгли хулиганы. Правоохранители установят причины возгораний в ходе пожаротехнических экспертиз.

Напомним, 3 марта загоревшийся на дороге в Новосибирске Mersedes до приезда пожарных тракторист засыпал снегом из ковша.

