1 балла
+2 °C
Курс ЦБ:
57,83
70,71

Инфляция в марте в России составила 0,3%

 7 апреля, 03:05
подходящие темы
Инфляция в марте в России составила 0,3%
фото с сайта pixabay.com

Инфляция в России по итогам марта 2018 года сложилась на уровне 0,3 %, в годовом выражении рост потребительских цен составил 2,4 %, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В отчётном периоде рост цен на продовольственные товары к февралю составил 0,5 %, непродовольственные товары подорожали на 0,2 %, услуги — на 0,1 %. В Москве и в Санкт-Петербурге потребительские цены за месяц выросли на 0,4 %, с начала года — на 0,9 % и 1,1 % соответственно.

Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в годовом выражении ниже 2 % к концу июня, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. «Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц. Наш прогноз — ниже 2 % на конец июня, он актуален», — сказал глава МЭР.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24.11.2017, 15:24 • тест

Тест: спиннер или бомбоубежище?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, насколько хорошо помните наши новости о самых необычных объявлениях о продаже на «Авито».
 26.07.2017, 18:37 • статья

Советы для экономных покупателей

Хорошо ли вы ориентируетесь в скидках, которые предоставляют магазины? Сиб.фм разбирается, как устроены скидки на продовольственные товары в «Пятёрочке».
 16.06.2017, 10:16 • статья

В поисках лета

Как подготовиться к сезону летних пикников: выбор продуктов и всего самого необходимого в одном месте.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.