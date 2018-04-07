Инфляция в марте в России составила 0,3%

Инфляция в России по итогам марта 2018 года сложилась на уровне 0,3 %, в годовом выражении рост потребительских цен составил 2,4 %, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В отчётном периоде рост цен на продовольственные товары к февралю составил 0,5 %, непродовольственные товары подорожали на 0,2 %, услуги — на 0,1 %. В Москве и в Санкт-Петербурге потребительские цены за месяц выросли на 0,4 %, с начала года — на 0,9 % и 1,1 % соответственно.

Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в годовом выражении ниже 2 % к концу июня, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. «Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц. Наш прогноз — ниже 2 % на конец июня, он актуален», — сказал глава МЭР.