Новосибирца ударили головой об пол
7 апреля, 16:21
подходящие темы
Жители города поругались — одного увезли на «скорой».
Сегодня, 6 апреля, в первую городскую клиническую больницу привезли мужчину с черепно-мозговой травмой. Как рассказали в пресс-службе областной полиции, по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности задержан 29-летний житель Первомайки.
Следователи уже установили, что потерпевший, которому 21 год, поругался со своим оппонентом, который его в итоге толкнул. Парень упал и ударился.
Пока пострадавший выздоравливает, следователи завели уголовное дело и пытаются установить подробности произошедшего.
Напомним, в апреле в Новосибирске осуждённый нанёс побои старшему прапорщику внутренней службы.