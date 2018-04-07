Новосибирца ударили головой об пол

Жители города поругались — одного увезли на «скорой».

Сегодня, 6 апреля, в первую городскую клиническую больницу привезли мужчину с черепно-мозговой травмой. Как рассказали в пресс-службе областной полиции, по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности задержан 29-летний житель Первомайки.

Следователи уже установили, что потерпевший, которому 21 год, поругался со своим оппонентом, который его в итоге толкнул. Парень упал и ударился.

Пока пострадавший выздоравливает, следователи завели уголовное дело и пытаются установить подробности произошедшего.

Напомним, в апреле в Новосибирске осуждённый нанёс побои старшему прапорщику внутренней службы.