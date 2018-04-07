Продажи автомобилей в России продолжают расти

Российский авторынок продолжает расти — продажи в марте нынешнего года показали рост на 13,9 % к результату годичной давности, сообщает «АВТОСТАТ».

При этом за три месяца 2018 года он вырос на 21,7 %. Если рассматривать массовый сегмент, на долю которого по итогам первого квартала пришлось 91,6 % от общего объёма, то он демонстрирует ещё больший рост (+24,6 % до 346,3 тысячи штук).

Среди представленных в топ-25 марок по объёмам реализации в этом сегменте 20 имеют положительную динамику. Лучше всего это удалось китайской Zotye, продажи которой выросли в 3,5 раза.

Ещё у трёх марок (Honda, Ravon, Mitsubishi) реализация тоже увеличилась более чем вдвое. У других брендов результаты «скромнее»: от +55,2 % (Subaru) до +0,8 % (Lifan). Из тех массовых марок, которые по итогам трёх месяцев оказались в «минусе», наиболее критичная ситуация у китайской Geely и отечественного УАЗа, которые потеряли четверть прошлогодних продаж.

Продажи в премиум-сегменте за первый квартал выросли всего лишь на 1,2 % (до 31,6 тысячи штук), в связи с чем его доля составила 8,4 %. Несмотря на это, более половины марок (8 из 14) показывают отрицательную динамику.

Сильнее других здесь «просел» Cadillac (-45,7 %). Реализация автомобилей Infiniti и Jeep упала более чем на 20 %.

У шести премиум-брендов отмечен рост продаж. При этом среди них присутствуют лидеры — Mercedes-Benz (+4,2 %) и BMW (+14,2 %), которые и тянут сегмент вверх. Но если рассматривать рыночную динамику, то лучше всего реализация машин выросла у MINI (+61,1%). Отметим и smart, в первом квартале увеличивший продажи на треть.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Новосибирск занимает пятое место в стране по количеству легковых автомобилей.