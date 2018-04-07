1 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
57,83
70,71

Продажи автомобилей в России продолжают расти

 7 апреля, 02:04
подходящие темы
Продажи автомобилей в России продолжают расти
фото с сайта pixabay.com

Российский авторынок продолжает расти — продажи в марте нынешнего года показали рост на 13,9 % к результату годичной давности, сообщает «АВТОСТАТ».

При этом за три месяца 2018 года он вырос на 21,7 %. Если рассматривать массовый сегмент, на долю которого по итогам первого квартала пришлось 91,6 % от общего объёма, то он демонстрирует ещё больший рост (+24,6 % до 346,3 тысячи штук).

Среди представленных в топ-25 марок по объёмам реализации в этом сегменте 20 имеют положительную динамику. Лучше всего это удалось китайской Zotye, продажи которой выросли в 3,5 раза.

Ещё у трёх марок (Honda, Ravon, Mitsubishi) реализация тоже увеличилась более чем вдвое. У других брендов результаты «скромнее»: от +55,2 % (Subaru) до +0,8 % (Lifan). Из тех массовых марок, которые по итогам трёх месяцев оказались в «минусе», наиболее критичная ситуация у китайской Geely и отечественного УАЗа, которые потеряли четверть прошлогодних продаж.

Продажи в премиум-сегменте за первый квартал выросли всего лишь на 1,2 % (до 31,6 тысячи штук), в связи с чем его доля составила 8,4 %. Несмотря на это, более половины марок (8 из 14) показывают отрицательную динамику.

Сильнее других здесь «просел» Cadillac (-45,7 %). Реализация автомобилей Infiniti и Jeep упала более чем на 20 %.

У шести премиум-брендов отмечен рост продаж. При этом среди них присутствуют лидеры — Mercedes-Benz (+4,2 %) и BMW (+14,2 %), которые и тянут сегмент вверх. Но если рассматривать рыночную динамику, то лучше всего реализация машин выросла у MINI (+61,1%). Отметим и smart, в первом квартале увеличивший продажи на треть.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Новосибирск занимает пятое место в стране по количеству легковых автомобилей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 апреля, 11:49 • статья

Беспощадный сбор

Государство снова преподнесло сюрприз автолюбителям и автодилерам, подняв утилизационный сбор на авто. Насколько подорожали «японки», читайте в материале Сиб.фм.
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 11.10.2017, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.