Путин призвал быть готовым к нейтрализации угроз у границ

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей защиту границы РФ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика, сообщает ТАСС.

«Прежде всего необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся приграничной безопасности», — заявил глава государства на заседании Совета безопасности.

Он уточнил, что «речь идёт о надёжной защите нашей территории от террористов и экстремистов, от транснациональной, трансграничной преступности, об активной работе по пресечению каналов наркотрафика, нелегальной миграции, контрабанды материальных и культурных ценностей, стратегического сырья и биоресурсов».