В Новосибирском зоопарке гуляют маленькие росомахи, футбол на берегу Оби всё-таки покажут, а Дуров не отдаст наши сообщения в Telegram ФСБ: всё, чем Сиб.фм запомнилась пятница, 6 апреля.

ПРОГУЛКИ ПРИ ЛУНЕ

Три детёныша росомахи Моси из Новосибирского зоопарка появились на свет в конце января. А сегодня ночью она впервые вывела их на ночную прогулку. Пока два самца и самка совсем маленькие, они будут гулять по ночам, увидеть их при свете дня можно будет к лету.

ДОРОГОЙ МОЙ НОВОСИБИРСК

По итогам 2017 года уровень цен в Новосибирске снизился. Но всё равно оказался выше среднего. По стоимости жизни Новосибирск оказался одним из самых невыгодных сибирских городов, дороже его только Красноярск. Если что, по дешёвке живут в Ульяновске и Оренбурге.

ОДНИМ ГЛАЗКОМ

Стать официальной фан-зоной Михайловская набережная сможет только после реконструкции. Но мэрия не станет лишать жителей города зрелищ: будут и сцена, и экран с трансляциями, и праздники на открытии Чемпионата мира по футболу — 2018. А также травка и сидения, чтобы расположиться там и поболеть за наших.

ВСЁ У КУЗБАССА БУДЕТ

Врио главы Кузбасса Сергей Цивилёв рассказал президенту России Владимиру Путину о жизни региона после «Зимней вишни». Вместе с помощью пострадавшим Цивилёв намерен улучшить жизнь всех жителей Кузбасса: добиться высоких зарплат, качественной медицины и ровных дорог.

TELEGRAM, ВАМ ПОВЕСТКА

После требования Роскомнадзора предоставить ФСБ ключи шифрования основатель Telegram Павел Дуров заявил, что своих пользователей он не выдаст. Тогда Роскомнадзор перешёл в наступление и подал на мессенджер в суд с целью его заблокировать.