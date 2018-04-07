В Новосибирской области запустят больничный интернет-сервис

Обновлённый интернет-портал для записи к врачу заработает в регионе — мобильное приложение к нему сделано специально для области.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, новый интернет-сервис будет универсальным. С его помощью можно будет записаться к своему врачу в любой точке области. Разработчики гарантируют, что личная информация пациента останется в тайне.



Удобнее всего пользоваться новым сервисом будет с помощью портала Госуслуг, уточнили в пресс-службе. Пользователям этого сайта не нужно будет вновь регистрироваться, их данные автоматически попадут в базу.



Напомним, в апреле новосибирцы смогут сформировать зарплатный фонд для больничных нянь из стоимости часов своей работы.