Прокурор РФ озвучит подробности убийства Литвиненко

МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году знало об угрозе его жизни, но не предприняло никаких мер, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает ТАСС.

Чайка также сообщил, что Генеральная прокуратура РФ намерена предать гласности фактические обстоятельства по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года.