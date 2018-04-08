В Новосибирске на взятке пойман инспектор Ростехнадзора
8 апреля, 13:09
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В суд Центрального района города передано дело инспектора-взяточника.
Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной прокуратуры, женщина-инспектор в 2016 и 2017 годах «получала взятки в виде денег на общую сумму 185 тысяч рублей за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем юридических лиц».
Деньги ей платили за оформление и выдачу актов осмотров тепловых энергоустановок и разрешений на допуск их в эксплуатацию.
Теперь женщине грозит срок по статье, подразумевающей ответственность за получение взятки должностным лицом.
Напомним, в марте судебного пристава из Новосибирска обвинили во взятке.