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В Новосибирске на взятке пойман инспектор Ростехнадзора

 8 апреля, 13:09
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В Новосибирске на взятке пойман инспектор Ростехнадзора
фото с сайта pixabay.com

В суд Центрального района города передано дело инспектора-взяточника.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной прокуратуры, женщина-инспектор в 2016 и 2017 годах «получала взятки в виде денег на общую сумму 185 тысяч рублей за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем юридических лиц».

Деньги ей платили за оформление и выдачу актов осмотров тепловых энергоустановок и разрешений на допуск их в эксплуатацию.

Теперь женщине грозит срок по статье, подразумевающей ответственность за получение взятки должностным лицом.

Напомним, в марте судебного пристава из Новосибирска обвинили во взятке.

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