В Новосибирске на взятке пойман инспектор Ростехнадзора

В суд Центрального района города передано дело инспектора-взяточника.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной прокуратуры, женщина-инспектор в 2016 и 2017 годах «получала взятки в виде денег на общую сумму 185 тысяч рублей за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем юридических лиц».



Деньги ей платили за оформление и выдачу актов осмотров тепловых энергоустановок и разрешений на допуск их в эксплуатацию.



Теперь женщине грозит срок по статье, подразумевающей ответственность за получение взятки должностным лицом.



Напомним, в марте судебного пристава из Новосибирска обвинили во взятке.