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МЧС вскрывает массовые нарушения в российских ТЦ

 8 апреля, 01:06
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МЧС вскрывает массовые нарушения в российских ТЦ
фото с сайта pixabay.com

Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тысячи объектов с массовым пребыванием людей и торговли. Это составляет 50 % от общего количества запланированных к проверке объектов (более 14,5 тысячи), сообщают в ведомстве.

В список проверок попали торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, концертные залы. Также проверке подлежат другие объекты с массовым пребыванием людей, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, и помещения площадью от 50 квадратных метров.

Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.

Также по результатам проверки выяснилось, что более чем на двух тысячах объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячи объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям.

С руководителями объектов проведено более семи тысяч совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Организовано порядка восьми тысяч тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 тысяч инструктажей и бесед.

Ввиду того, что торговый центр — это совокупность помещений различного функционального назначения, в соответствии с Техническим регламентом и в связи с отсутствием требований пожарной безопасности этих помещений в едином объёме торгового центра, необходимо разрабатывать специальные технические условия, что в большинстве своём не соблюдается.

Все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены до конца апреля. Поводом для масштабных проверок стала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Напомним, что в пожаре 25 марта погибли более 60 человек.

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