На плавучую арктическую платформу в России потратят 6,9 млрд рублей

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

Как говорится в документе, ледостойкая самодвижущая платформа «Северный полюс» будет использоваться как плавучая обсерватория. Кроме этого на ней будут располагаться лаборатории для мониторинга окружающей среды.

«Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи», — говорится в сообщении.

Напомним, что про работу Новосибирских геологов в Арктике в 2017 году сняли фильм. Режиссёр и оператор НГУ Анастасия Кораблёва засняла ключевые моменты геологической экспедиции, которая проходила с 28 июля по 25 августа 2016 года в дельте реки Лены на станции «Остров Самойловский».