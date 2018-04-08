Российские олигархи беднеют из-за санкций

Российские бизнесмены, попавшие под санкции, за один день потеряли от 41 млн до 957 млн долларов, сообщает ТАСС.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял за один день 957 млн долларов из-за действий США. Потери Сулеймана Керимова составляют 244 млн долларов, а Виктор Вексельберга стал беднее на 41 млн.

Отмечается, что состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.

Как ранее сообщал Сиб.фм, США объявили о санкциях в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.