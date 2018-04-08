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В Новосибирске раздадут книги

 8 апреля, 15:04
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В Новосибирске раздадут книги

В столице Сибири пройдёт акция книгодарения — издания передадут в библиотеки области.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, акция приурочена к дню книгодарения и инициирована Союзом женщин региона. Книги собирали три месяца — за всё время акции накопилось 7 111 книг.

В акции поучаствовали Новосибирский институт мониторинга и развития образования, Пенсионный фонд области, фонд «Тотальный диктант» и магазин «КапиталЪ».

Напомним, в марте краевед из Новосибирска издал книгу про город.

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