В Новосибирске раздадут книги
8 апреля, 15:04
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В столице Сибири пройдёт акция книгодарения — издания передадут в библиотеки области.
Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, акция приурочена к дню книгодарения и инициирована Союзом женщин региона. Книги собирали три месяца — за всё время акции накопилось 7 111 книг.
В акции поучаствовали Новосибирский институт мониторинга и развития образования, Пенсионный фонд области, фонд «Тотальный диктант» и магазин «КапиталЪ».
Напомним, в марте краевед из Новосибирска издал книгу про город.