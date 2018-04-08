В Новосибирске задержаны рэкетиры-азиаты

Бандиты вымогали у своего земляка крупную сумму — их арестовали.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной полиции, вымогательство случилось на одной из станций техобслуживания в Кировском районе. Бандиты требовали у своего знакомого 100 тысяч рублей.



В итоге сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых: одному из них 27 лет, а второму исполнилось 34 года. Мужчины проживали в Дзержинском районе Новосибирска без регистрации.



Уже заведено уголовное дело: фигурантам грозит срок по статье, которая подразумевает ответственность за вымогательство.



Напомним, в феврале уроженца Новосибирска задержали в Латвии по подозрению в отмывании денег.