Скандал в театре, Алтай в воде: итоги недели Сиб.фм

Предпасхальная неделя выдалась богатой на события в мире искусства и индустрии красоты; однако её омрачили вести из подтопленного и разворованного, по словам местного депутата, Алтая. Мы собрали самые важные события со 2 по 7 апреля по версии Сиб.фм.

A(H1N1)

60-летний житель Болотнинского района Новосибирской области затянул с лечением гриппа. Напрасно, потому что врачи в районной больнице не смогли спасти его жизнь. В 2018 году случай летального исхода от A(H1N1) — в народе «свиного гриппа» — первый зафиксированный в регионе. Между тем замминистра здравоохранения Елена Аксёнова отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти.

АВТОМАТ ДЛЯ КРАСОТЫ

Miss Sport&Beauty — 2018 в Новосибирске организаторы посвятили раскрытию истинной женской красоты, а не только фитоняшкам. Поэтому то, что организаторы конкурса Miss Sport&Beauty — 2018 не стали предъявлять к участницам лишних и устаревших параметров, значительно расширило разнообразие их образов и талантов. Девушки удивили жюри разносторонними увлечениями, а одна из участниц пришла на конкурс с автоматом Калашникова и собрала его за 15 секунд.

СМОТРИ СПЕКТАКЛЬ, ДУРА

Художника каждый может обидеть. Но вот если художник — это актёр и основатель театра «La Pushkin» Олег Жуковский, он своё «фи» обязательно выскажет. Как и произошло на спектакле «Станиславский», который Жуковский представлял на сцене театра «Старый дом». Выйдя на сцену, актёр увидел в зале двух девушек, которые активно обсуждали что-то увиденное в телефоне. Возмущённый артист назвал зрительниц «дурами», сошёл со сцены, выхватил у девушки гаджет, швырнул его в зрительный зал и со спокойной душой продолжил «Станиславского». То, что зрительницы в гневе покинули зал, его даже обрадовало.

ПРОДАМ ПУТИНА

На новосибирском «Авито» продают Путина. Бронзовый бюст. За полмиллиона рублей. Скульптуру, изображающую первое лицо государства, на подставке из красного гранита, изваял член Союза художников России — возможно, из этого и складывается солидная стоимость.

СТРАСТИ АЛТАЙСКИЕ

Не в силах смотреть, как китайская компания вырубает лес на Алтае, а местные власти шапочно борются с паводком, депутат Республики Алтай Айдар Кудирмеков 6 апреля вышел на пикет к новосибирской резиденции полпреда в СФО. Народный избранник рассказал действительно страшные вещи — о том, как закапывание льда стало борьбой с подтоплением, как китайские коммерсанты выкашивают тайгу в республике и как при странных обстоятельствах утонула инкассаторская машина. А претензии Кудирмекова чиновники попытались выставить пьяным бредом.

СРАЗУ НА ПРИЁМ

В Новосибирской области появится специальное приложение для записи к врачу. Как обещают разработчики, работать оно будет в любой точке региона. Пользоваться сервисом можно будет через портал Госуслуг. Неужели талончики и очереди с пяти утра и правда когда-нибудь закончатся?