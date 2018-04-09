Кинотеатры в Новосибирской области получат новую аппаратуру

В Новосибирской области переоборудуют кинотеатры — 15 млн рублей на это выделили в Москве.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального правительства, аппаратуру поменяют в заведениях культуры в Татарском, Черепановском и Купинском районах.



По словам врио министра культуры Игоря Решетникова, документ подписан Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.



«Деньги будут направлены на обновление материально-технической базы учреждений и приобретение профессионального оборудования для кинозалов. Важно отметить, что большую часть времени в новых кинотеатрах будут демонстрировать российские фильмы. Это настоящий подарок для жителей Татарского, Черепановского и Купинского районов, новые кинозалы ждет хорошая посещаемость», — заявил чиновник.



В Новосибирской области по 5 млн рублей получат районный социально-культурный центр в Черепаново и дом культуры «Родина» в Татарском районе, 4,7 млн рублей будет выделено на ремонт районного дворца культуры в Купино.



Напомним, в апреле стало известно, что на капремонт улиц Новосибирска будет выделен один млрд рублей.

