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Кинотеатры в Новосибирской области получат новую аппаратуру

 9 апреля, 18:14
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Кинотеатры в Новосибирской области получат новую аппаратуру
фото pixabay.com

В Новосибирской области переоборудуют кинотеатры — 15 млн рублей на это выделили в Москве.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального правительства, аппаратуру поменяют в заведениях культуры в Татарском, Черепановском и Купинском районах.

По словам врио министра культуры Игоря Решетникова, документ подписан Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

«Деньги будут направлены на обновление материально-технической базы учреждений и приобретение профессионального оборудования для кинозалов. Важно отметить, что большую часть времени в новых кинотеатрах будут демонстрировать российские фильмы. Это настоящий подарок для жителей Татарского, Черепановского и Купинского районов, новые кинозалы ждет хорошая посещаемость», — заявил чиновник.

В Новосибирской области по 5 млн рублей получат районный социально-культурный центр в Черепаново и дом культуры «Родина» в Татарском районе, 4,7 млн рублей будет выделено на ремонт районного дворца культуры в Купино.

Напомним, в апреле стало известно, что на капремонт улиц Новосибирска будет выделен один млрд рублей.

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