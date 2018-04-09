Бронь на участки для инфраструктуры откроется в Новосибирской области

Земли под строительство социально значимых объектов и инфраструктуры в Новосибирской области можно будет бронировать — врио губернатора региона Андрей Травников дал такое распоряжение 9 апреля.

В марте в Новосибирской области провели глобальную ревизию документов территориального планирования, чтобы выяснить, каких изменений требует развивающаяся территория. Региональный минстрой составил перечень автомобильных дорог, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики предоставило схему газоснабжения.

Рассмотрев итоги ревизии, врио губернатора области Андрей Травников принял решение ввести возможность заблаговременно резервировать земельные участки под строительство объектов дорожного хозяйства и газификации. По словам Травникова, это позволит ограничить оборот полезной для инфраструктуры земли и избежать многих трат из бюджетов всех уровней. К тому же, предпосылки ограничить активность на участках под важное строительство были давно.

«В своё время нарушения были выявлены, в том числе и правоохранительными органами, на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района. Нам известны факты, когда под будущую реализацию важного инфраструктурного объекта, такого как Восточный обход, очень оперативно была создана частная фирма, которая начала активно заниматься скупкой земельных участков под будущую трассу этого объекта», — заявил Андрей Травников на оперативном совещании 9 апреля.

Глава региона подчеркнул, что полулегальные владельцы могут не только ударить по государственным карманам, но и существенно затянуть реализацию проектов. Именно поэтому предварительное резервирование земельных участков под строительство знаковых социальных и инфраструктурных объектов важно как для чёткого планирования сроков реализации проектов и эффективного использования земельных ресурсов, которыми обладает Новосибирская область, так и для собственников земельных участков, если они находятся в частной собственности.

«Владельцы земли должны понимать, что в будущем всё равно на их территории будет проходить газопровод, дорога, будет строиться объект. И, соответственно, они должны будут планировать свой бизнес исходя из этой перспективы», — сказал врио губернатора Андрей Травников.

По итогам совещания Андрей Травников обязал региональный минстрой до 30 апреля определиться с изменениями в территориальном планировании, до 31 мая сформировать дорожные карты по подготовке документации по планировке территории и до 30 июня определить объёмы финансирования проектных работ.

Врио главы области обратил внимание на то, что чиновникам необходимо тщательно следить за тем, что происходит рядом с участками, определёнными для строительства, в частности, спортивных объектов, и не допустить, чтобы рядом с будущими волейбольным центром или ледовым дворцом спорта появились строения, которые не будут укладываться в концепцию.

Напомним, 2 апреля Андрей Травников заявил, что будет лично контролировать развитие транспортной инфраструктуры.