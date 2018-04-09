Дождь в тумане: о погоде в Новосибирской области 9 апреля

По данным синоптиков, 9 апреля в Новосибирской области ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди.

Ночью возможен мокрый снег, днём в западной части региона местами умеренные дожди, ночью и утром при прояснениях туманы, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура ночью −3... +2 градуса, днём +4... +9 градусов.

