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«Искитимцемент» пресёк продажу контрафакта в Новосибирске

 9 апреля, 17:11
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«Искитимцемент» пресёк продажу контрафакта в Новосибирске
фото предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»

Сотрудники АО «Искитимцемент» купили на сомнительной торговой базе пакет цемента; результаты экспертизы показали, что рассчитывать на высокое качество материала, который смешивают из цемента и золы там же, на территории, не стоит.

Сотрудники «Искитимцемента» проверили точку продажи стройматериалов на улице Большой в Новосибирске. Представители компании купили там пакет цемента, а когда сопровождавшие их журналисты начали снимать видео, грузчики базы спрятались в бытовке и отказались отвечать на вопросы. Чек продавец тоже не выдал, объяснил тем, что на базе нет оборудования.

Проверяющие осмотрели территорию торгового предприятия. Оказалось, что стройматериалы на базе не только продавали, но и производили: в двух ёмкостях хранили цемент и золу, смешивали и продавали разбавленную смесь.

Исследования материала в лаборатории дали ожидаемые результаты: в мешке оказалось 45,5 килограмма вместо 50, после просеивания на сите остались частицы угля и золы, ещё элементы, которых не должно быть в цементе, всплыли, когда эксперты залили в образец воду. Раствор из эрзаца получился более объёмным, чем состав из качественного цемента, на его поверхности появилась мутная плёнка с разводами.

«Осмотр упаковки и экспресс-анализ, проведённые за три часа, позволили сделать вывод о грубых нарушениях ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»; ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»; ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия», — сообщил генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Подробное исследование займёт около месяца. Однако представителей АО «Искитимцемент» неприятно удивили первые результаты и жажда недобросовестных торговцев к обману. Компанию ранее ловили на тех же махинациях и привлекали к административной ответственности. Некоторое время спустя реклама компании снова появилась в интернете, предприниматели даже использовали фотографию упаковки продукции «Искитимцемент» для иллюстрации прайс-листа.

«Риск столкнуться с подделкой резко возрастает в апреле-мае, когда начинается высокий строительный сезон. В это время более активными становятся мошенники, которые стремятся извлечь из продаж фальсификата максимальную выгоду. Мы призываем потребителей быть внимательнее.

Продукция „Искитимцемента“ продаётся в фирменной заводской упаковке, на которой указан производитель, ГОСТ, знак сертификации, номер сертификата.

На нашем корпоративном сайте размещён макет упаковки, указаны признаки, по которым можно отличить настоящий цемент от подделки», — рассказал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Владимир Скакун отметил, что строительные материалы, выпускаемые предприятием, проходят строгий контроль качества по системам сертификации ГОСТ Р и ИСО 9001 (ISO 9001).

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