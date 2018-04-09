Яндекс назвал топ-5 пробок в Новосибирске за прошедшую неделю

Яндекс изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Новосибирска со 2 по 6 апреля.

На прошедшей рабочей неделе максимальная загруженность дорог в Новосибирске была утром 3 апреля. Тогда пробки достигли восьми баллов. В утренние часы пик в остальные будние дни заторы были шестибалльными.



«Вечером во вторник и четверг пробки были семь баллов, а в понедельник и среду — шесть баллов», — сообщили эксперты Яндекс.



Топ пробок за рабочую неделю со 2 по 6 апреля:



1. 8,4 километра — 3 апреля, около 09:20, Приморская улица, Новосибирская ГЭС, плотина ГЭС, Русская улица от Часовой улицы до Бердского шоссе. Пробка продлилась один час 50 минут.



2. 7,8 километра — 3 апреля, около 09:30, Бердское шоссе, Большевистская улица от Первомайской улицы до Коммунального моста. Пробка продлилась три часа 30 минут.



3. 6,8 километра — 2 апреля, около 09:30, Новосибирская ГЭС, плотина ГЭС, Русская улица от Новоморской улицы до Бердского шоссе. Пробка продлилась два часа.



4. 6,1 километра — 2 апреля, около 08:00, улица Богдана Хмельницкого, улица Новая Заря, улица Богдана Хмельницкого от Тайгинской улицы до Танковой улицы. Пробка продлилась два часа 30 минут.



5. 5,8 километра — 3 апреля, около 08:30, улица Немировича-Данченко, Коммунальный мост от улицы Римского-Корсакова до Большевистской улицы. Пробка продлилась четыре часа 20 минут.



Напомним, 1 марта Новосибирск встал в пробки из-за сильного снегопада.