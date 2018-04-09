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Лжесотрудники МЧС продают противопожарные датчики в Новосибирской области

 9 апреля, 16:35
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Лжесотрудники МЧС продают противопожарные датчики в Новосибирской области

Мошенники в Новосибирской области притворяются сотрудниками МЧС — злоумышленники втридорога продают жителям города датчики дыма.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного МЧС, в ведомство начали поступать сообщения от обеспокоенных жителей региона о том, что некие люди, одетые в гражданскую одежду, ходят по домам жителей области, представляются сотрудниками ведомства и предлагают приобрести дымовые пожарные извещатели. Перед этим лже-сотрудники МЧС проверяют квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и даже проводят противопожарный инструктаж.

Стоимость датчиков колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей, хотя такое устройство стоит в розницу не дороже 400 рублей. Кроме того, мужчины переписывают паспортные данные своих «клиентов», уверяя, что в дальнейшем их ждут скидки на подобную продукцию.

Управление МЧС предупреждает, что все настоящие сотрудники ведомства проводят инструктаж в форменной одежде и могут по первому требованию предъявить удостоверение.

Напомним, в марте чиновницу из Ордынского района обвинили в мошенничестве с земельными наделами.

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